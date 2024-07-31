В сети опубликовали фото, где видно камни и обломки, валяющиеся у подножия горы. Также там расположены огромные многоэтажные дома.

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"Город падает в море"

О возможной опасности местные власти сообщили в фейсбуке. Одна из пользовательниц прокомментировала это сообщение, написав: "Такое ощущение, что город падает в море".

Другие комментаторы отметили, что обвал может быть связан с большим количеством осадков, которые сильно размыли почвы в Ньюквее.

Людям, безусловно, нужно держаться как можно дальше, потому что это очень опасно,

– согласилась участница обсуждения Бренда Якоби.



Роскошные виллы могут упасть в море / Фото Cornwall Council

К слову, подобные оползни в Британии случаются часто. Ранее в городе Вест-Бей также обвалилась скала.

"Пожалуйста, будьте особенно осторожны, если собираетесь посетить пляж на этих выходных. Камнепады происходят без предупреждения. Обращайте внимание на знаки и держитесь подальше от края и подножия скал", – написали тогда местные власти о возможном риске.

Также в прошлом году местный житель Кевин Джордан жаловался на свой дом на побережье Норфолка. Он рассказал, что перед покупкой жилья консультировался с геодезистами. Они уверяли, что жить там можно будет еще около 100 лет. Но не прошло и 100 дней, как местные власти приказали паковать вещи из-за опасности обвала.