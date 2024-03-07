Як змінилися ціни на квадрат у новобудовах та де найдорожче: зимова аналітика

У більшості областей України ціни на первинному ринку за зиму зросли. Середня вартість квадратного метра знизилася тільки у двох регіонах.

Аналітики українського маркетплейса DІM.RIA проаналізували ситуацію на первинному ринку протягом зимового сезону, повідомляє 24 Канал. Відомо, що станом на кінець лютого в Україні працює 76% відділів продажу новобудов.

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Що відбулося з цінами за зиму

Згідно з дослідженням, найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області – 97%. Найнижчий помітили в Запоріжжі – 19%, очевидно, що через близькість до лінії фронту.

Станом на кінець лютого найвища середня ціна за квадрат зафіксована у столиці – 51 955 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати вартість лютого до грудня, то ціна зросла на 2%.



Ціни здебільшого зросли / Фото DIM.RIA

На другому місці за ціною йде Закарпаття, де квадрат приблизно коштує 43 073 гривень. На третьому – Львівщина з ціною в 40 818 гривень за квадратний метр.

Найсуттєвіше протягом зими ціна знизилася в Полтавській області – на 7% за квадрат. Також середня вартість зовсім трішки зменшилася на Житомирщині. У всіх інших областях ціни зросли.

Які ціни в різних районах Києва

У лідерах за ціною є Печерський та Шевченківський райони. Там середня вартість за квадрат складає 95 880 гривень та 62 952 гривні відповідно.



Ціни за квадрат у Києві / Фото DIM.RIA

Найнижчі ціни зафіксували в Деснянському та Дарницькому районах – 36 381 і 36 578 гривень відповідно.