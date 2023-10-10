Скільки коштують квартири в Кракові на вторинному ринку: ціни справді змінилися

У Кракові ціни на квартиру дуже високі як на первинному, так і на вторинному ринках. Останнім часом вартість квадратного метра зросла ще більше.

Зараз за квартиру на вторинному ринку в Кракові треба заплатити більше, ніж будь-коли. Вартість угод перевищила бар'єр в 11 тисяч злотих (понад 93 тисячі гривень) за квадратний метр. Однак вигідні пропозиції також можна знайти. Усе залежить від розташування та стандарту приміщення.

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Ціни на квартири в Кракові за даними Нацбанку Польщі

Останні доступні дані Нацбанку стосуються ситуації у другому кварталі 2023 року. Середня ціна квартири на вторинному ринку в Кракові становить:

ціна пропозиції – 13 026 злотих за квадратний метр;

ціна угоди – 11 018 злотих за квадратний метр.

Існує помітна розбіжність між ціною, яку встановив продавець, і сумою, яку в підсумку сплачує покупець. У порівнянні з попереднім кварталом зростання цін пропозиції відбулося на 3,1%, а цін угод – на 1,3%. Протягом перші зросли на 3,3%, а другі – на 2,7%.

Вартість житла згідно з Otodom Analytics

Експерти Otodom Analytics оновлюють звіт про ціни на квартири в Польщі кожного місяця. Доступні дані за серпень 2023 року, отримані шляхом аналізу рекламних оголошень про продаж, свідчать про те, що в Кракові середня квартира коштувала 14 048 злотих за "квадрат". Це вартість пропозиції.

Ціни найперше відрізнялися за розміром площі житла:

квартира до 40 метрів квадратних – 15 111 злотих за "квадрат";

квартира 40 – 59 метрів квадратних – 13 624 злотих за "квадрат";

квартира 60 – 89 метрів квадратних – 13 525 злотих за "квадрат";

квартира понад 90 метрів квадратних – 14 569 злотих за "квадрат".

Проаналізувавши ціни на житло в Кракові, аналітики підсумували, що "дорожчою" за це місто є лише Варшава.