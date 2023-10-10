Сейчас за квартиру на вторичном рынке в Кракове нужно заплатить больше, чем когда-либо. Стоимость сделок превысила барьер в 11 тысяч злотых (свыше 93 тысяч гривен) за квадратный метр. Однако выгодные предложения тоже можно найти. Всё зависит от расположения и стандарта помещения.

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Цены на квартиры в Кракове по данным Нацбанка Польши

Последние доступные данные Нацбанка касаются ситуации во втором квартале 2023 года. Средняя цена квартиры на вторичном рынке в Кракове составляет:

цена предложения – 13 026 злотых за квадратный метр;

цена сделки – 11 018 злотых за квадратный метр.

Существует заметное расхождение между ценой, которую установил продавец, и суммой, которую в итоге платит покупатель. По сравнению с предыдущим кварталом рост цен предложения произошел на 3,1%, а цен сделок – на 1,3%. За первые выросли на 3,3%, а вторые – на 2,7%.

Стоимость жилья согласно Otodom Analytics

Эксперты Otodom Analytics обновляют отчет о ценах на квартиры в Польше каждый месяц. Доступные данные за август 2023 года, полученные путем анализа рекламных объявлений о продаже, свидетельствуют о том, что в Кракове средняя квартира стоила 14 048 злотых за "квадрат". Это цена предложения.

Цены в первую очередь отличались по размеру площади жилья:

квартира до 40 квадратных метров – 15 111 злотых за "квадрат";

квартира 40 – 59 квадратных метров – 13 624 злотых за "квадрат";

квартира 60 – 89 квадратных метров – 13 525 злотых за "квадрат";

квартира более 90 квадратных метров – 14 569 злотых за "квадрат".

Проанализировав цены на жилье в Кракове, аналитики подытожили, что "дороже" этого города только Варшава.