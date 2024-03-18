Найбільшою особливістю квартири користувачі мереж називають "ванну 3 на 4". Вона настільки крихітна, що люди просто дивуються "геніальному рішенню" власників.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

Крихітна ванна викликає в людей істерику

Британці поширюють фото ванни у соцмережах і активно її коментують. Більшість користувачів не розуміють, навіщо взагалі її було встановлювати. А якщо й уже робити, то велику ванну 2 в 1 з душем.

Поміститися у дивній ванній можна лише сидячи і схрестивши ноги, тому її функція справді не зрозуміла. Вона більше схожа на умивальник.

Розмір ванни біля душу просто шокує / Фото Jam Press

"Сиди, схрестивши ноги, і кричи!", "Ця конструкція не має сенсу. Чому б замість не поставити просто ванну з душем", – пишуть користувачі.

Квартира стала вірусною давніше, десь чотири роки тому. Та потім вона більше не була доступною для оренди, аж поки одна користувачка не натрапила на неї на Open Rent. Зараз нерухомість здають за 650 фунтів стерлінгів на місяць (понад 31 тисячу гривень).



Чорно-біла кухня / Фото Jam Press

Відомо, що у квартирі є одна спальня з гардеробною, яку нещодавно оновили; сучасна кухня з усією технікою; простора вітальня та ванна кімната.