Найменша на місцевому ринку: в Тернополі продають квартиру площею 12,5 квадратних метрів

У Тернополі продають квартиру на вулиці Іванни Блажкевич загальною площею всього 12,5 метрів квадратних. І хоч помешкання дуже крихітне, всередині є спальня, кухня та мініванна.

Такі крихітні помешкання з'являються на ринку в багатьох містах, але здебільшого там або немає комунікацій, або кухні чи ванної кімнати. У цій квартирі все інакше, адже найнеобхідніше тут є. Оголошення про продаж помешкання з'явилося на OLX, повідомляє Нерухомість 24.

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Найменша квартира в Тернополі

Квартира розташована на першому поверсі, але під нею є цокольний поверх, де також розміщені помешкання. Площа спальні становить 7,6 метрів квадратних, а кухні – 3 квадрати. Кухня від головної кімнати відокремлена аркою. У крихітній ванній зробили душ і туалет.

Помешкання в чудовому житловому стані / Фото OLX

Опалення центральне та бойлер на гарячу воду, зроблений ремонт, замінено сантехніку, залишають меблі. Гарне розташування, поруч зупинка громадського транспорту, супермаркети, університети,

– зазначено в оголошенні.

У квартирі зроблено гарний ремонт. Нюанс лише в тому, що в крихітній ванній не вмістився умивальник, тому його встановили біля вхідних дверей.

Ціна цієї квартири становить 15 тисяч доларів, тобто 1,2 тисячі доларів за квадрат.