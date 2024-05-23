Найменша на місцевому ринку: в Тернополі продають квартиру площею 12,5 квадратних метрів
У Тернополі продають квартиру на вулиці Іванни Блажкевич загальною площею всього 12,5 метрів квадратних. І хоч помешкання дуже крихітне, всередині є спальня, кухня та мініванна.
Такі крихітні помешкання з'являються на ринку в багатьох містах, але здебільшого там або немає комунікацій, або кухні чи ванної кімнати. У цій квартирі все інакше, адже найнеобхідніше тут є. Оголошення про продаж помешкання з'явилося на OLX, повідомляє Нерухомість 24.
Зверніть увагу Купівля нерухомості на виплат: що це за спосіб придбання квартири та які його переваги
Найменша квартира в Тернополі
Квартира розташована на першому поверсі, але під нею є цокольний поверх, де також розміщені помешкання. Площа спальні становить 7,6 метрів квадратних, а кухні – 3 квадрати. Кухня від головної кімнати відокремлена аркою. У крихітній ванній зробили душ і туалет.
Помешкання в чудовому житловому стані / Фото OLX
Опалення центральне та бойлер на гарячу воду, зроблений ремонт, замінено сантехніку, залишають меблі. Гарне розташування, поруч зупинка громадського транспорту, супермаркети, університети,
– зазначено в оголошенні.
У квартирі зроблено гарний ремонт. Нюанс лише в тому, що в крихітній ванній не вмістився умивальник, тому його встановили біля вхідних дверей.
Ціна цієї квартири становить 15 тисяч доларів, тобто 1,2 тисячі доларів за квадрат.