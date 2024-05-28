Жінка зробила з горища квартиру-студію для сина: ось результат

Британка з англійського графства Кент переоблаштувала горище на квартиру для 29-річного сина. Він повернувся додому, бо не має грошей на оренду власного житла.

Щоб почати перепланування, жінка звернулася за офіційним дозволом до міської ради. Ремонт тривав три місяці та обійшовся в 30 тисяч фунтів.

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Затишна мініквартира замість горища

До квартири ведуть сходи, що розташовані збоку від головного будинку, тохто вхід окремий. Там облаштували балкон з гарним виглядом на фруктові сади, вітальню з кухонною зоною, спальню та ванну кімнату.

Син повернувся додому, бо не міг дозволити собі оренду. Саме тому ми переобладнали горище на чудову квартиру-студію для нього та його собаки. Тепер у нього є власний дім, куди може приїжджати його маленька донька,

– розповіла жінка в тік-тоці.

Жінка бере з сина орендну плату в розмірі 400 фунтів стерлінгів на місяць. Як бонус хлопець може прати одяг та вечеряти з батьками.

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Користувачі тік-тока кажуть, що переоблаштування горища – чудова інвестиція. Коли хлопець переїде, то його можна буде здавати в оренду на Airbnb. А дехто жартує, кажучи, що син тепер точно не покине батьківський дім.