Квартира з королівським ремонтом: яке помешкання продають у Львові за 35 мільйонів

У центрі Львова продають 5-кімнатну квартиру з дизайном у стилі бароко. Це справжня розкіш для поціновувачів мистецтва, проте коштує вона близько 35 мільйонів гривень.

Квартира розташована на вулиці Новаківського в австрійському будинку, що спорудили у 1912 – 1914 роках за проєктом відомого архітектора Івана Баґенського. Наразі помешкання є одним із найдорожчих на ринку нерухомості у Львові, повідомляє 24 Канал, проаналізувавши оголошення на сайті OLX.

Зверніть увагу Професійні секрети: відомий девелопер розповів, як візуально збільшити квартиру

Не квартира, а витвір мистецтва

Жити в такому помешканні зможе не кожен – потрібно бути справді поціновувачем класичних інтер'єрів. Фрески, ліпнина, багато великих дзеркал та картин, скульптури – усе це є справжнім витвором мистецтва, який готові бачити кожного дня лише одиниці.

Помешкання має площу 211 квадратних метрів, з яких на кухню припадає 30 "квадратів". Воно розташоване на другому поверсі з п'яти, має два балкони.

Дизайн у стилі бароко / Фото OLX

"Автономне опалення, піша доступність до центру міста та парку Франка. Відеонагляд, цілодобова охорона, ліфт. Можна розглянути квартиру під резиденцію, представництво",

– зазначають в оголошенні.

Вартість самої квартири становить 950 тисяч доларів, окремо потрібно буде сплатити ще послуги агентства. "Є можливість розтермінування оплати послуг агентства. Надаємо фіскальний чек про оплату послуг", – пише представник агентства.