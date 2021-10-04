Рекордна вартість оренди нерухомості у вересні: скільки платять за орендоване житло у Києві

Протягом вересня 2021 року на ринку Києва проведено на 8% менше угод з оренди нерухомості, ніж у серпні. Про це повідомляє "РБК-Україна" посилаючися на дані столичного агентства нерухомості "Благовіст".

Загалом за перший осінній місяць у столиці укладено 248 угод. Рівень витрат на оренду склав 255 тисяч доларів.

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На ринку оренди спостерігається високий попит в сегменті комерційних приміщень. Попит на квартири у порівняння з серпнем трохи зменшився – багато угод було проведено минулого місяця. Орендні ставки залишаються стабільними", – зазначає, генеральний директор агентства "Благовіст" Олена Біберова.

Яка вартість оренди в Києві

Бюджетні квартири: до 500 доларів за місяць

Категорія об'єктів вартістю до 500 доларів за місяць склала 20%. Це 1- та 2-кімнатні квартири, переважно в Дарницькому, Деснянському та Святошинському районах столиці.

Найбюджетніше орендоване приміщення – офіс площею 15 квадратних метрів на вулиці Урлівській (Дарницький район). Вартість комерційної нерухомості становить 5700 гривень в місяць.

2-кімнатну квартиру площею 53 квадрати орендували у провулку Госпітальному (Печерський район) за ціною 7560 гривень за місяць.

1-кімнатна квартира площею 30 квадратів на вулиці Героїв Севастополя (Солом'янський район) орендована за 10800 гривень в місяць.

На вулиці Прирічній (Оболонський район) орендували 1-кімнатну квартиру площею 35 квадратних метрів за 13500 гривень в місяць.

Квартири за 500 – 1000 доларів на місяць

У ціновому діапазоні 500 – 1000 доларів на місяць проведено 58% операцій. В цій категорії фаворитами були 2 – 3-кімнатні квартири в Голосіївському та Печерському районах.

За 14040 гривень на місяць орендували 2-кімнатну квартиру площею 60 квадратних метрів на вулиці Верховинній (Святошинський район).

За 18900 гривень на місяць можна поселитися у 2-кімнатній квартирі площею 73 квадратних метри на вулиці Б.Хмельницького (Шевченківський район).

За найвищу суму у зазначеному ціновому діапазоні – 27000 гривень на місяць можлива оренда на вулиці Златоустівській (Шевченківський район). Тут орендували 1-кімнатну квартиру площею 40 квадратів у новобудові. За аналогічну ж суму орендували нежитлове приміщення площею 60 квадратів у Подільському районі.

Квартири від 1000 до 2500 доларів на місяць

У ціновому діапазоні від 1000 до 2500 доларів на місяць частка операцій склала 16%. Серед найпопулярніших районів – Печерський і Шевченківський.

На вулиці Коновальця (Печерський район) орендували 2-кімнатну квартиру площею 71 квадратних метрів за 29700 гривень на місяць.

У селі Лісники (Києво-Святошинський район) орендували будинок площею 146 квадратів за 48600 гривень на місяць.

За 59400 гривень на місяць орендували 2-кімнатну квартиру площею 70 квадратів у новому будинку на вулиці Антоновича (Голосіївський район).

Найдорожчим стало нежитлове приміщення площею 109 квадратних метрів на вулиці Кирилівській (Подільський район), яке орендували за 67500 гривень на місяць.

Елітні квартири: від 2500 доларів на місяць

У категорії елітних об'єктів від 2500 доларів на місяць частка угод склала 6%. Тут переважає Печерський і Голосіївський райони.