Злата Огнєвіч мешкає в елітних апартаментах на Печерську. Як вона сама раніше розповіла, цю квартиру їй подарували батьки, передає Нерухомість 24.

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Стильна квартира Злати Огнєвіч у столиці

Спочатку це була двокімнатна квартира, але співачка вирішила переоблаштувати її на однокімнатну з кухнею-студією. Площа помешкання становить 79 квадратних метрів.

Апартаменти Огнєвіч у світлих відтінках та з мінімумом меблів, бо артистка любить мати багато вільного простору.

Зірка часто публікує відео на своїй інстаграм-сторінці, на яких можна розгледіти інтер'єр помешкання. Наприклад, на кухні співачка знімає свої рецепти, а в спальні – щоденні чи святкові образи.

Для кухні Огнєвіч обрала сірі стіни та світло-бірюзові меблі. Робочі поверхні – білі, як і кухонний острів.

Злата Огнєвіч готує своїй кухні: відео

У спальні також переважають нейтральні відтінки, а саме білий та сірий. Окрім ліжка та гардеробу, в кімнаті Злати є творчий куточок з живими рослинами та картинами.

Співачка підбирає образ у спальні: відео

Батьки співачки вирішили подарувати їй помешкання після того, як продали свою нерухомість у рідному Криму, а саме в Судаку.