Існує кілька факторів, які вплинули на падіння цін на первинному ринку. Про це повідомив рієлтор таексперт з нерухомості Олександр Бойко.

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Чому вартість квадрата в новобудовах знизилася

За його словами, одна з причин – зменшення попиту. Річ у тім, що через економічну невизначеність багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання житла.

Ця тенденція стала помітною на ринку, і є кілька факторів, які могли вплинути на таку зміну. Ситуацію на ринку нового житла в Києві можна охарактеризувати як динамічну та залежну від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників,

– сказав Бойко.

Ще один фактор, що вплинув на падіння цін, – конкуренція між забудовниками. Компанії можуть знижувати ціни, щоб залучити більше покупців та стимулювати продажі.

Впливають також і сезонні чинники. У літні місяці ринок традиційно менш активний, ніж, наприклад, восени. Це також сприяє тимчасовому зниженню вартості.

"Падіння цін є показником певної корекції ринку після періоду стабільного зростання. Важливо зазначити, що попит на новобудови без ремонту або будинки, ще не введені в експлуатацію, майже відсутній. Покупці у пріоритеті обирають нерухомість з ремонтом або у житловому стані, тому забудовники змушені знижувати ціни, щоб залучити покупців", – додав експерт.

Скільки коштує квадратний метр на первинці в Києві

Згідно даними платформи M2bomber, за останній місяць середня вартість впала на 14,31%. Якщо в травні квадратний метр коштував 58,7 тисячі гривень, то в червні – 50,3 тисячі гривень.

Найдорожчі квартири в новобудовах пропонують у Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Оболонському районах. А помешкань з найнижчими цінами найбільше є у Деснянському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва.