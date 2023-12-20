Житло розташоване на останньому поверсі 5-поверхового будинку. Квартира з авторським дизайном коштує 190 тисяч доларів, тобто близько 7 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал на основі даних з оголошень на OLX.

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Який вигляд має найдорожча квартира Трускавця

Площа помешкання становить 80 квадратних метрів, з них кухня займає 12,5 "квадрата". Квартиру продають з меблями, які виконували спеціально на замовлення та необхідною побутовою технікою.

"Квартира готова до проживання у стильній новобудові в центральній частині міста Трускавця, на вулиці Роксолани. Дуже хороша локація, поруч два бювети лікувальної води, торговий розважальний центр, Укрпошта, заклади", – пише автор оголошення.

Двокімнатна квартира за 7 мільйонів гривень / Фото OLX

Інтер'єр виконаний у нейтральних тонах з додаванням яскравих акцентів. Опалення у квартирі комбіноване, є технологія розумного будинку, пожежна сигналізація, загальний паркінг для авто.

Скільки коштує найдорожча квартира в Одесі

Шестикімнатну квартиру в Одесі продають за 1,7 мільйона доларів, а це понад 60 мільйонів гривень. Площа житла становить 344 квадратних метри, з яких кухня займає всього лише 16 "квадратів".

Ремонт у квартирі робили не так давно, проте дизайн досить хаотичний, без єдиного стилю. Також до деяких кімнат власники мають самі докупити меблі, а це додаткові витрати.