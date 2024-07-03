Тепер за квартиру треба заплатити в середньому на 10 тисяч доларів більше, аніж у 2023 році. Оренда також суттєво зросла і навіть дорожча, ніж у столиці, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані ЛУН.

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Які ціни на купівлю та оренду квартир в Ужгороді

У червні минулого року, щоб придбати однокімнатну квартиру потрібно було 49 тисяч доларів. Зараз середня вартість становить 56 тисяч доларів. Це на 3 тисячі дешевше, аніж в столиці.

Найбільше ціна зросла на двокімнатні, адже рік тому вони коштували 70 тисяч доларів, а зараз – 82 тисячі доларів. Тим часом вартість трикімнатних квартир за рік підвищилася на 9 тисяч доларів. Зараз в середньому житло з трьома кімнатами коштує 89 тисяч доларів.



Як змінювалися ціни за рік / Скриншот аналітики ЛУН

Оренда дорожча, ніж у Києві

Винайняти квартиру в Ужгороді буде коштувати близько 18 тисяч гривень на місяць. Це на 3 тисячі дорожче, ніж у Києві. За рік ціни в Ужгороді зросли в середньому на 4,5 тисячі гривень.



Вартість оренди / Скриншот даних ЛУН

Згідно з оголошеннями, оренда однокімнатної квартири з гарним ремонтом, що розташована біля центру міста, коштує 16,3 тисячі гривень. Та можна знайти і дешевші варіанти навіть у самому центрі, але меншої площі.