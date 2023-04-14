Відтак у руки агентів нерухомості потрапила й оселя американської танцівниці та акторки Лени Хорн.
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Агенти намагаються продати елітну квартиру зірки
На Манхеттені помешкання Лени Хорн, яка померла ще у 2010 році, шукає нового власника. Акторка запам'яталась у кіносвіті своєю сімдесятилітньою кар'єрою, жінка також була активісткою та боролась за громадянські права.
Відомо, що Лена за своє життя придбала 5 квартир. Приміщення на території Верхнього Іст-Сайду вона використовувала як робоче місце. Виставила на продаж нерухомість, площею 279 метрів квадратних, донька Гейл Люмет Баклі ще у 2018.
Квартира зірки / Фото New York Post
Тоді його придбали за 850 тисяч доларів. Власники суттєво оновили колишній офіс Хорн: розширили кухню, додали нестандартні шафи, стільниці, нову побутову техніку. Відтак у квартирі заявилась велика вітальня з обідньою зоною, оновлення у спальні та кімната для пральні.
Майбутнім покупцям приміщення разом зі стильним дизайном обійдеться у мільйон доларів.
Вітальня виглядає затишно / Фото New York Post
Спальня у квартирі / Фото New York Post
Кухня та обідня зона / Фото New York Post
Ванна кімната в елітній квартирі зірки / Фото New York Post