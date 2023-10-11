Три лайфхаки, які дизайнери обожнюють використовувати в інтер'єрі спальні

Ніколи не варто недооцінювати силу добре обладнаної спальні. Зрештою, це місце, де ви починаєте і закінчуєте свій день. А інтер'єр здатний впливати на ваш настрій у ці моменти.

Облаштовувати особистий простір треба максимально уважно, щоб у спальні вам завжди було комфортно. Це своєрідний прихисток кожної людини, який дизайнери намагаються відтворити відповідно до побажань клієнта. Експерти кажуть, що є три головні лайфхаки, які вони використовують, щоб створити затишну спальню.

Зверніть увагу Будівництво буде локомотивом розвитку, – девелопер про перспективи українського ринку житла

Тепло через тканини

Вважайте текстуру такою ж важливою, як колір і малюнок. Немає нічого гіршого за "плоский" дизайн. Інтер'єри спрямовані на те, щоб викликати у нас певні відчуття, активізувати наш зір і дотик.

"Спробуйте поєднувати різні текстури, наприклад, натуральний льон із м'яким оксамитом або міцну шкіру з товстою вовною", – радять дизайнери інтер'єру.

Темно-коричневі шпалери, тумбочка і пухнаста ковдра / Фото Albion Nord

Сміливий колір стін

Яскраві й насичені тони також мають місце у спальні. Усі звикли фарбувати стіни білою, кремовою чи світло-сірою фарбою. Та спробуйте обрати сміливіший колір. Наприклад, помаранчевий, як у цій спальні.

"Він чудово працює в поєднанні зі свіжими білими простирадлами та кремовими тонами узголів'я і подушок. Помаранчевий набуває дещо різних тонів протягом дня. Затишний і насичений увечері і яскравий та теплий вранці", – кажуть фахівці.

Стіни приглушеного помаранчевого відтінку / Фото Albion Nord

Заспокійлива атмосфера

Спальню слід розглядати як найкращий прихисток. Тож у цій кімнаті варто створити максимально спокійну атмосферу.

"Ми повністю використовуємо заспокійливі кольори, особливо м'які сині та зелені з теплим освітленням, оскільки це створює відчуття спокою та безтурботності", – діляться дизайнери.

Світлі меблі на тлі темно-зелених шпалер / Фото Albion Nord