Устраивать личное пространство нужно максимально внимательно, чтобы в спальне вам всегда было комфортно. Это своеобразное убежище каждого человека, который дизайнеры пытаются воспроизвести в соответствии с пожеланиями клиента. Эксперты говорят, что есть три главных лайфхака, которые они используют, чтобы создать уютную спальню.
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Тепло через ткани
Считайте текстуру столь же важной, как цвет и рисунок. Нет ничего хуже "плоского" дизайна. Интерьеры направлены на то, чтобы вызвать у нас определенные ощущения, активизировать наше зрение и осязание.
"Попробуйте совмещать разные текстуры, например, натуральный лен с мягким бархатом или крепкую кожу с толстой шерстью", – советуют дизайнеры интерьера.
Темно-коричневые обои, тумбочка и пушистое одеяло / Фото Albion Nord
Смелый цвет стен
Яркие и насыщенные тона также имеют место в спальне. Все привыкли окрашивать стены белой, кремовой или светло-серой краской. И попробуйте выбрать более смелый цвет. К примеру, оранжевый, как в этой спальне.
"Он прекрасно работает в сочетании со свежими белыми простынями и кремовыми тонами изголовья и подушек. Оранжевый приобретает несколько разных тонов в течение дня. Уютный и насыщенный вечером и яркий и теплый утром", – говорят специалисты.
Стены приглушенного оранжевого оттенка / Фото Albion Nord
Успокаивающая атмосфера
Спальню следует рассматривать как наилучшее убежище. Так что в этой комнате следует создать максимально спокойную атмосферу.
"Мы полностью используем успокаивающие цвета, особенно мягкие синие и зеленые с теплым освещением, поскольку это создает чувство покоя и безмятежности", – делятся дизайнеры.
Светлая мебель на фоне темно-зеленых обоев / Фото Albion Nord