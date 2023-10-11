Устраивать личное пространство нужно максимально внимательно, чтобы в спальне вам всегда было комфортно. Это своеобразное убежище каждого человека, который дизайнеры пытаются воспроизвести в соответствии с пожеланиями клиента. Эксперты говорят, что есть три главных лайфхака, которые они используют, чтобы создать уютную спальню.

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Тепло через ткани

Считайте текстуру столь же важной, как цвет и рисунок. Нет ничего хуже "плоского" дизайна. Интерьеры направлены на то, чтобы вызвать у нас определенные ощущения, активизировать наше зрение и осязание.

"Попробуйте совмещать разные текстуры, например, натуральный лен с мягким бархатом или крепкую кожу с толстой шерстью", – советуют дизайнеры интерьера.

Темно-коричневые обои, тумбочка и пушистое одеяло / Фото Albion Nord

Смелый цвет стен

Яркие и насыщенные тона также имеют место в спальне. Все привыкли окрашивать стены белой, кремовой или светло-серой краской. И попробуйте выбрать более смелый цвет. К примеру, оранжевый, как в этой спальне.

"Он прекрасно работает в сочетании со свежими белыми простынями и кремовыми тонами изголовья и подушек. Оранжевый приобретает несколько разных тонов в течение дня. Уютный и насыщенный вечером и яркий и теплый утром", – говорят специалисты.

Стены приглушенного оранжевого оттенка / Фото Albion Nord

Успокаивающая атмосфера

Спальню следует рассматривать как наилучшее убежище. Так что в этой комнате следует создать максимально спокойную атмосферу.

"Мы полностью используем успокаивающие цвета, особенно мягкие синие и зеленые с теплым освещением, поскольку это создает чувство покоя и безмятежности", – делятся дизайнеры.

Светлая мебель на фоне темно-зеленых обоев / Фото Albion Nord