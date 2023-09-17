Будинок у стилі класичного відродження був дуже популярним серед голлівудських акторів. "За той час, коли Гаррі Ворнер жив у палацовому маєтку, він став гарячою точкою для голлівудської еліти", – каже агент з лістингу.

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Тут відпочивала голлівудська еліта

Кажуть, що Ворнер прийняв у резиденції кількох своїх найближчих друзів, легендарних голлівудських зірок. Серед них пригадують Гамфрі Богарта, Бетті Девіс і Еррола Флінна тощо.

Агент з лістингу каже, що "сміливі амбіції" Ворнера зрештою спонукали його продати будинок – рішення, яке зрештою допомогло просунути майбутнє кіноіндустрії.

"Він продав чудову нерухомість, щоб профінансувати "Співака джазу", новаторський фільм, який став одним із перших кроків до синхронного звукового кіно. Це рішення окупилося, оскільки Warner Bros. продовжувала створювати класичні фільми, такі як: "Мальтійський сокіл", "Касабланка" та "Бунтар без причини".

Інтер'єр у стилі класичного відродження / Фото The MLS

Особняк із сімома спальнями площею 516 квадратних метрів схований у районі Хенкок Парк. Він має різноманітні греко-римські деталі, зокрема коринфські колони, величний портик і балкон Джульєтти. Всередині недоторканими залишилися дерев'яні підлоги, фестончасті стелі, аркові вікна та двері, а також три каміни. Розкішний основний люкс вміщує вітальню та ванну кімнату в стилі спа.

У будинку навіть є домашній кінотеатр для перегляду фільмів, а зовні привертає увагу тенісний корт, наземний басейн і відкрита кухня, а також гостьовий будинок.