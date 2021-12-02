Фанати фільму "Сам удома" тепер можуть здійснити свою мрію – провести дні напередодні Нового року в будинку Маккалістерів. Розповідаємо як!

На онлайн-сервісі Airbnb з'явилося оголошення про можливість оренду будинку із фільму 90-х лише на одну ніч. На сайті зазначають, що фасад будівлі вже прикрасили до різдвяних свят.

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Бронювання будинку у Чикаго (США), відкриється 7 грудня за 25 доларів. Ті, хто скористаються цією можливістю, зможуть відпочити в ньому 12 грудня.

Легендарний будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома" можна орендувати на ніч / Фото airbnb

Гостей зустріне актор Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна Маккалістера Базза. Саме від його ім'я складено оголошення на Airbnb.

Поки ми їдемо у відпустку (цього разу всі), я запрошую одну компанію бешкетників дозволити своїм внутрішнім дітям вільно бігати в будинку мого дитинства,

– зазначено в оголошенні.

Він додав, що у будинку діятимуть "правила Кевіна", тож гостям дозволено їсти шкідливу їжу, дивитися заборонені фільми, брати лосьйон батька.

Легендарний будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома" можна орендувати на ніч / Фото airbnb

Крім мальовничого різдвяного будинку, гості зможуть встановити пастки, схожі на ті, які майстрував Кевін у фільмі. При цьому Airbnb зазначає, що тим, хто залишається на ніч, не доведеться турбуватися про зловмисників, оскільки будинок оснащений охоронною системою.

Легендарний будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома" можна орендувати на ніч / Фото airbnb

Завершиться вечір показом нового фільму "Один дома", який вийшов у прокат минулого місяця.

Легендарний будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома" можна орендувати на ніч / Фото airbnb