Трендовий інтер'єр Дженніфер Лопес: така колірна гама ніколи не вийде з моди

У 2024 році мінімалізм уже не такий популярний, як був кілька років тому. Проте є одна деталь з "мінімаліського канону", яка буде завжди актуальною. Її у своєму інтер'єрі використала акторка та співачка Дженніфер Лопес.

Мовиться про повністю білу колірну схему. Дім знаменитості є чудовим доказом того, що таке дизайнерське рішення створює розкішну та водночас витончену атмосферу.

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Біла колірна схема завжди в тренді

Акторка час від часу публікувала відео зі свого будинку в інстаграмі, де можна було роздивитися ванну кімнату, кухню та спальню. Попри різноманіття меблів і декору у всьому домі, кімнати об'єднує гладка біла фарба. Від білих поручнів на сходах до білих штор і білої ванни – усе це можна назвати "стриманою розкішшю".

Американська експертка з кольорів Дженніфер Еберт каже, що зараз досі є актуальним тренд "тиха розкіш", і це навряд чи зміниться.

Біла вітальня, як у Дженніфер Лопес / Фото Bess Friday

"Світлий і простий білий є ідеальним фоном для вишуканих меблів. Він створює такий ефект, що якісні матеріали на тлі виділяються ще більше. У просторі Джей Ло біле оздоблення допомагає створити ефект безперервності між кімнатами. Хоча кожне приміщення має свої аксесуари, білий фон створює єдиний, сучасний стиль дизайну всієї оселі", – каже фахівчиня.

Біла колірна схема завжди буде в тренді, бо вона універсальна. В інтер'єрі Дженніфер Лопес це ідеальний фон для великої кімнатної рослини та принту на стіні.