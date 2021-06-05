Леонардо Ді Капріо подарував матері будинок за 7 мільйонів доларів: як виглядає особняк

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо купив своїй 78-річній мамі Ірмелін Інденбіркен розкішний будинок за 7,1 мільйона доларів (193,5 мільйона гривень). Це стало подарунком до Дня мами, який відзначається в США у другу неділю травня.

Особняк раніше належав зірці серіалу "Американська сімейка" Джессі Тайлеру Фергюсону та його партнеру Джастіну Микиті. Як виглядає маєток – дивіться нижче.

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Що відомо про будинок

Розкішний особняк площею близько 500 квадратних метрів розташований в районі Лос-Феліс в районі Великого Голлівуду. Він був побудований у 1928 році в класичному колоніальному стилі.

Розкішний будинок став подарунком / Фото hellomagazine

Всередині є 4 спальні та 5 ванних кімнат, простора вітальня з каміном і 8-метровими стелями, їдальня, кухня, два кабінети бібліотеки, сауна, два басейни, кінотеатр, а також кімната для йоги та медитації. Особливість будинку – оглядовий майданчик, з якого відкривається неймовірний вид.

Красива тераса дозволяє насолоджуватися краєвидами / Фото hellomagazine

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Хто раніше жив в особняку

У 1998 році будинок купила американська співачка Гвен Стефані. Він обійшовся їй в 1,4 мільйона доларів (3,43 мільйона гривень за курсом на той час).

Зірка зробила ремонт в особняку та побудувала другий басейн. У 2007 році вона продала його за 4,5 мільйона доларів (майже 23 мільйони гривень) Джессі Тайлеру Фергюсону.

Як виглядає будинок, який Леонардо Ді Капріо подарував мамі / Фото hellomagazine