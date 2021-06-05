Приобретенный особняк ранее принадлежал звезде сериала "Американская семейка" Джесси Тайлеру Фергюсону и его партнеру Джастину Миките. Как выглядит имение – смотрите ниже.

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Что известно о доме

Роскошный особняк площадью около 500 квадратных метров расположен в районе Лос-Фелис в районе Большого Голливуда. Он был построен в 1928 году в классическом колониальном стиле.

Роскошный дом стал подарком / Фото hellomagazine

Внутри есть 4 спальни и 5 ванных комнат, просторная гостиная с камином и 8-метровыми потолками, столовая, кухня, два кабинета-библиотеки, сауна, два бассейна, кинозал, а также комната для йоги и медитации. Особенность дома – смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид.

Красивая терраса позволяет наслаждаться видами / Фото hellomagazine

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Кто ранее жил в особняке

В 1998 году дом купила американская певица Гвен Стефани. Он обошелся ей в 1,4 миллиона долларов (3,43 миллиона гривен по курсу на то время).

Звезда сделала ремонт в особняке и построила второй бассейн. В 2007 году она продала его за 4,5 миллиона долларов (почти 23 миллиона гривен) Джесси Тайлеру Фергюсону.

Как выглядит дом, который Леонардо Ди Каприо подарил маме / Фото hellomagazine