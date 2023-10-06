Яке місто стало лідером на ринку елітної нерухомості у світі

Дубай зміцнив свій статус найжвавішого ринку розкішної нерухомості у світі. З початку 2023 року кількість продажів будинків вартістю мінімум 10 мільйонів доларів досягла рекордних 277.

Протягом третього кварталу покупці вклали 1,59 мільярда доларів у нерухомість високого класу. А за перші дев'ять місяців року загальна сума рекордних угод становила 4,91 мільярда доларів, що суттєво випереджає Нью-Йорк і Гонконг.

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Дубай підтвердив своє лідерство на ринку елітної нерухомості

Попит на розкішні будинки в Дубаї залишається на високому рівні, так що пропозиція продовжує відставати.

Сектор нерухомості в Дубаї процвітає не дарма. Адже державні заходи щодо боротьби з пандемією та ліберальна візова політика залучають більше іноземних покупців.

Розкішний сегмент ринки, включаючи вілли на березі моря на штучних островах міста у формі пальм, отримує вигоду від напливу заможних інвесторів, таких як росіяни, які прагнуть захистити свої активи, криптомільйонери та багаті індійці, які шукають другий дім,

– пише агентство.

Найпопулярнішим районом серед заможних покупців був Палм Джумейра, на який припадає трохи більше ніж половина продажів. Також популярними були Емірейтс-Гіллз і Джумейра Бей Айленд. Ціни на житло в цих трьох районах були на 16% вищими, ніж минулого року.

До слова, зростання цін у третьому ринковому циклі спричинило ескалацію цін протягом дев'яти кварталів поспіль.