В течение третьего квартала покупатели вложили 1,59 миллиарда долларов в недвижимость высокого класса. А за первые девять месяцев года общая сумма рекордных сделок составила 4,91 миллиарда долларов, что существенно опережает Нью-Йорк и Гонконг.

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Дубай подтвердил свое лидерство на рынке элитной недвижимости

Спрос на шикарные дома в Дубае остается на высочайшем уровне, так что предложение продолжает отставать.

Сектор недвижимости в Дубае преуспевает не зря. Ведь государственные меры по борьбе с пандемией и либеральная визовая политика привлекают больше иностранных покупателей.

Роскошный сегмент рынка, включая виллы на берегу моря на искусственных островах города в форме пальм, извлекает выгоду от наплыва зажиточных инвесторов, таких как россияне, стремящиеся защитить свои активы, криптоммиллионеры и богатые индийцы, ищущие второй дом,

– пишет агентство.

Самым популярным районом среди состоятельных покупателей был Палм Джумейра, на который приходится чуть больше половины продаж. Также популярны были Эмирейтс-Гиллз и Джумейра Бэй Айленд. Цены на жилье в этих трех районах были на 16% выше, чем в прошлом году.

К слову, рост цен в третьем рыночном цикле повлек за собой эскалацию цен в течение девяти кварталов подряд.