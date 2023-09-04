М'який ліловий: як використовувати цей помірно яскравий колір в дизайні інтер'єру

Легкий відтінок, який одночасно може бути ніжним та енергійним. Ліловий використовують не лише тоді, коли треба "пом'якшити" простір, але й часто для того, щоб додати кольору.

Ліловий колір утворюється за допомогою поєднання синього, білого та червоного. А ще іншими словами це "сучасний сірувато блідо-фіолетовий" колір – принаймні так його називають деякі експерти.

Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера

Які кольори поєднуються з ліловим

Старший менеджер із продукції Valspar Paint Шарлотта Редфорд каже: "Ліловий колір – це ніжний блідо-фіолетовий. Іноді його можна сплутати з бузковим або фіолетовим, які розташовані по той самий бік колірного кола. Та завдяки відтінку блакитного та рожевого він є більш яскравим, що робить його універсальним трендом в інтер'єрі".

Ліловий колір можна використовувати як альтернативу білому, щоб освітлити кімнату або "врівноважити" присутність темних кольорів у певному просторі. Цей відтінок – ідеальний варіант для фарбування невеликих приміщень, якщо ви хочете не лише додати світла та яскравості, а й візуально збільшити кімнату.

Лілова стеля "розвантажує" темну кімнату / Фото Paint & Paper Library

"Це також чудовий вибір для внутрішніх чи зовнішніх приміщень, таких як вхід, оранжерея чи вітальня з широкими вікнами, які виходять на сад. Оскільки він підкреслює відтінки природи", – кажуть експерти.

Незалежно від того, чи хочете ви створити заспокійливий простір чи сміливе та динамічне середовище, існує цілий список додаткових кольорів, які чудово доповнюють ліловий. Наприклад, жовто-зелений, який розташований напроти лілового в колірному колі (за цим принципом кожен тон має свою пару).

Ліловий також є хорошим варіантом для пом'якшення темних відтінків зеленого або синього.

Унікальний дизайн, де поєднали жовто-зелений та ліловий / Фото Webb & Gray