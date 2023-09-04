Лиловый цвет образуется посредством сочетания синего, белого и красного. А еще другими словами это "современный серовато бледно-фиолетовый" цвет – по крайней мере, так его называют некоторые эксперты.

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Какие цвета сочетаются с лиловым

Старший менеджер по продукции Valspar Paint Шарлотта Рэдфорд говорит: "Лиловый цвет – это нежный бледно-фиолетовый. Иногда его можно спутать с сиреневым или фиолетовым, которые расположены по ту же сторону цветового круга. Но благодаря оттенку голубого и розового он более яркий, что делает его универсальным трендом в интерьере.

Лиловый цвет можно использовать в качестве альтернативы белому, чтобы осветить комнату или "уравновесить" присутствие темных цветов в определенном пространстве. Этот оттенок – идеальный вариант для покраски небольших помещений, если вы хотите не только добавить свет и яркость, но и визуально увеличить комнату.

Лиловый потолок "разгружает" темную комнату / Фото Paint & Paper Library

"Это также отличный выбор для внутренних или внешних помещений, таких как вход, оранжерея или гостиная с широкими окнами, выходящими на сад. Поскольку он подчеркивает оттенки природы", – говорят эксперты.

Независимо от того, хотите ли вы создать успокоительное пространство или смелую и динамичную среду, существует целый список дополнительных цветов, которые прекрасно дополняют лиловый. К примеру, желто-зеленый, который расположен напротив лилового в цветовом круге (по этому принципу каждый тон имеет свою пару).

Лиловый также является хорошим вариантом для смягчения темных оттенков. зеленого или синего.

Уникальный дизайн, объединивший желто-зеленый и лиловый / Фото Webb & Gray