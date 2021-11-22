У Литві зафіксовано рекордне подорожчання нерухомості

Згідно з даними Ober-Haus, у Литві продовжується зростання цін на нерухомість. І йдеться не лише про нове житло, а й про будинки радянської забудови.

За поточний рік вартість нерухомості в Литві зросла на 20,8%. експерти додають, що чим більше місто, тим суттєвіший ріст цін.

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Як розподілилися ціни

У великих містах зафіксовано подорожчання на більш ніж 20%:

у Вільнюсі – на 22%,

у Каунасі – на 20,2%,

у Клайпеді – на 18%,

у Шяуляй – на 19,3%

у Панявежисі – на 20,3%.

Попит не знижується, тому ціни продовжують зростати, у жовтні було зафіксовано рекордне зростання цін. У Вільнюсі за рік старі квартири подорожчали на 19,7%, а нові – на 24,8%,

– заявив представник Ober-Haus Раймондас Регініс.

Які фактори впливають на цінову політику

За словами аналітика Арнольдаса Антанавічюса, реальні угоди на вторинному ринку потрапляють у статистику пізніше, тому суми угод можна побачити не одразу. До того ж не всі об'єкти одразу знаходять свого покупця.

Продавці схильні чекати на покупця, який заплатить більше, тому в один місяць угод буває більше, а в інший – менше, це позначається на коливаннях цін,

– пояснив Антанавічюс.

На думку представника Ober-Haus Марюса Чулада, ціни на нерухомість починають турбувати населення, оскільки стають недоступними покупцям. Занепокоєння викликає і той факт, що ціни зростають і на вторинне житло.