За текущий год стоимость недвижимости в Литве выросла на 20,8%. эксперты добавляют, что чем больше город, тем существеннее рост цен.

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Как распределились цены

В крупных городах зафиксировано подорожание более чем на 20%:

в Вильнюсе – на 22%,

в Каунасе – на 20,2%,

в Клайпеде – на 18%,

в Шяуляй – на 19,3%

в Паневежисе – на 20,3%.

Спрос не снижается, поэтому цены продолжают расти, в октябре был зафиксирован рекордный рост цен. В Вильнюсе за год старые квартиры подорожали на 19,7%, а новые – на 24,8%,

– заявил представитель Ober-Haus Раймондас Регинис.

Какие факторы влияют на ценовую политику

По словам аналитика Арнольдаса Антанавичюса, реальные сделки на вторичном рынке попадают в статистику позже, поэтому суммы сделок можно увидеть не сразу. К тому же, не все объекты сразу находят своего покупателя.

Продавцы склонны ждать покупателя, который заплатит больше, поэтому в один месяц сделок бывает больше, а в другой – меньше, это сказывается на колебаниях цен,

– объяснил Антановичюс.

По мнению представителя Ober-Haus Марюса Чулада, цены на недвижимость начинают беспокоить население, поскольку становятся недоступными для покупателей. Беспокойство вызывает и тот факт, что цены растут и на вторичное жилье.