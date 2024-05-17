Чи варто ставити ліжко біля вікна: ось відповідь

Ліжко можна розмістити вздовж стіни спальні чи десь посередині кімнати. Часто його "заганяють у кут". Та деякі люди звикли ставити ліжка в незвичному місці – одразу під вікнами.

Зазвичай ліжко біля вікна ставлять власники помешкань з невеликими спальнями, де не вистачає місця. Дізнайтеся, у такого планування більше переваг чи недоліків?

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Які переваги розміщення ліжка під вікном

Кімната не здається переповненою

Ви можете заощадити простір, поставивши ліжко під вікном. У вас буде більше місця, щоб виконувати свої справи чи, як мінімум, пересуватися без перешкод. І це головна перевага розміщення ліжка біля вікна.

Більше повітря та світла

Якщо ліжко поставити під вікном, то в кімнаті буде приємніше відпочивати та спати. Ви можете відчинити вікно і за лічені секунди відчути свіже повітря. А ще це дасть можливість повноцінно використовувати природне світло й менше вмикати штучне освітлення.

Унікальне розміщення

Кожен хоче додати в інтер'єр щось своє. Якщо ви хочете проявити креативність і облаштувати спальню не так, які усі, то розташуйте ліжко під вікном.



Ліжко під вікном / Фото Future

Які існують недоліки

Псується якість ліжка

Коли ви будете часто відчиняти вікно, що часто буває в теплу пору, ліжко притягуватиме більше пилу та вологи. Це може завдати шкоди ліжку та іншим предметам меблів у спальні.

Порушення приватності

Якщо вікно розташоване надто близько до ліжка, то це може порушити конфіденційність, особливо коли крізь штори все видно. Та цей недолік можна виправити, встановивши додатково жалюзі.



Отже, питання "що краще" залишається відкритим, але, як бачимо, переваг більше, ніж недоліків.