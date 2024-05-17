Обычно кровать у окна ставят владельцы квартир с небольшими спальнями, где не хватает места. Узнайте, у такой планировки больше преимуществ или недостатков?

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Какие преимущества размещения кровати под окном

Комната не кажется переполненной

Вы можете сэкономить пространство, поставив кровать под окном. У вас будет больше места, чтобы выполнять свои дела или, как минимум, передвигаться без помех. И это главное преимущество размещения кровати у окна.

Больше воздуха и света

Если кровать поставить под окном, то в комнате будет приятнее отдыхать и спать. Вы можете открыть окно, и за считанные секунды почувствовать свежий воздух. А еще это даст возможность полноценно использовать естественный свет и меньше включать искусственное освещение.

Уникальное размещение

Каждый хочет добавить в интерьер что-то свое. Если вы хотите проявить креативность и обустроить спальню не так, как все, то расположите кровать под окном.



Кровать под окном / Фото Future

Какие существуют недостатки

Портится качество кровати

Когда вы будете часто открывать окно, что часто бывает в теплое время, кровать будет притягивать больше пыли и влаги. Это может нанести вред кровати и другим предметам мебели в спальне.

Нарушение приватности

Если окно расположено слишком близко к кровати, то это может нарушить конфиденциальность, особенно когда сквозь шторы все видно. Но этот недостаток можно исправить, установив дополнительно жалюзи.



Итак, вопрос "что лучше" остается открытым, но, как видим, преимуществ больше, чем недостатков.