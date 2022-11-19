У Львові історичний будинок перебудують під ТЦ з готелем

Історичну будівлю біля "Львівводоканалу" у Львові перебудують та розширять під торговий центр з готелем. При цьому забудовник планує зберегти історичні елементи будівлі.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

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Судячи з отриманих містобудівних умов та обмежень, двоповерхову будівлю з вежею на вулиці Зеленій, 67 реконструюють та надбудують ще два поверхи. Як зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, забудовник збереже історичний фасад будівлі та всі цінні архітектурні елементи.



Нинішній стан будівлі на вул. Зеленій, 67 / Фото zaxid.net

На першому поверсі передбачені торгові площі, а на верхніх поверхах – готельні номери. Коломєйцев розповів, що йдеться не про житлові апартаменти, а саме номери для тимчасового перебування.

Було надано планування номерів – там передбачаються суто кімнати з готельною інфраструктурою,

– зазначив головний архітектор Львова.



Візуалізація майбутнього будівництва / Фото zaxid.net

Під час засідання виконкому також прийняли протокольне доручення обговорити з власниками суміжних земельних ділянок подальший розвиток цієї території.