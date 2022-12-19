

Як змінювалися ціни на житло у Львові / Інфографіка ЛУН

Найдешевші квартири у новобудовах Львова можна придбати у Шевченківському та Сихівському районах – 42 700 і 42 800 гривень за "квадрат" відповідно. Найдорожчі метри продають у центрі.



Як розподілилися ціни за районами Львова / Інфографіка ЛУН

Ціни на оренду: що чекає західні регіони

За словами СЕО Sensar Development Марка Марченка, попит на ринку оренди України продовжує зростати. Купити нове житло можуть не всі, тому шукають житло в оренду.

Ринок оренди поділився на західний і східний. Наприклад, західний регіон до війни мав орендну ставку по двокімнатній квартирі 8 – 10 тисяч гривень, на грудень 2022 року ця вартість збільшилась до 500 – 700 доларів. На сьогодні вартість щомісячної оренди поки що стабілізувалась, коливання є, але незначні,

– зазначає він.

Водночас на сході попит ситуативний.

Експер додає, що у перспективі на ринок оренди у західних регіонах України чекає значне збільшення попиту. Це пов'язано із тим, що впродовж наступних місяців до сьогоднішніх орендарів будуть додаватися і ті, хто повертатимуться із-за кордону.