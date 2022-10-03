Колишній будинок культури у Львові перетворять на урбан-кемп для переселенців

У Львові відбулась презентація концепції нового культурно-соціального урбан-кемпу для внутрішньо переміщених осіб. На місці підписали меморандум про співпрацю Street Culture & Urban Reform та Львівської міської ради, які спільно реалізовуватимуть проєкт.

Також до роботи долучитися мережа молодіжних просторів ТВОРИ! за підтримки Данської громадської організації вуличних культур GAME. Розповідаємо, що відомо про проєкт.

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Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що це важливе рішення для міста, оскільки почне оживати ще одне захаращене приміщення.

Цей будинок багато років стояв без діла і завдяки синергії крутих людей цей простір відновлюється і буде працювати для людей. Потрібно докласти ще дуже багато зусиль, але незабаром ви не впізнаєте цей об’єкт,

– зазначив він.



Меморандум підписали 30 вересня / Фото Роман Кайман

Співзасновник ГО Street Culture та урбан-кемпу Георгій Матюхін наголосив, що з підписанням сьогоднішнього меморандуму починається дуже крута історія.

На локації буде розміщуватись новий сучасний прихисток та івент-спейс

У місцевій пам’ятці архітектури площею 5 575 метрів квадратних планують створити коворкінги та івент-спейси для проведення фестів, культурних заходів, майстер-класів, воркшопів та інших активностей. Також облаштують молодіжний центр вуличних культур. Він вміщуватиме скейт-парк, танцювальні класи, зони для скелелазіння, паркуру, футболу та стріт-баскетболу.

Який вигляд має пам'ятка українського модернізму / Фото Роман Кайман

Окреме місце в будівлі відвели для облаштування житлових просторів. Вони будуть функціонувати у формі житлових модулів, що розраховані на 2, 3 або 4 осіб. Для дітей передбачили окремі ігрові простори.

"Ще до війни ми отримали це приміщення і почали розробляти свій концепт, що б тут мало бути. Але з 24 лютого ці плани змінились", – зазначив Олег Малець, керівник мережі молодіжних просторів ТВОРИ!.

Він додав, що зважаючи на виклики часу, першочергово команда облаштовуватиме місце для проживання і соціальної інтеграції 100 переселенців.

У Львові створюють культурно-соціальний урбан-кемп для львів’ян і переселенців – відео Львівська міська рада

Нагадаємо, що будинок культури відносять до пам’яток українського модернізму. До 2021 року він перебував у державній власності, нині ж належить до об’єктів власності Львова.