Также к работе присоединиться сеть молодежных пространств ТВОРИ! при поддержке Датской общественной организации уличных культур GAME. Рассказываем, что известно о проекте.

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Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что это важное решение для города, поскольку станет оживать еще одно захламленное помещение.

Это здание много лет стояло без дела, и благодаря синергии крутых людей это пространство восстанавливается и будет работать для людей. Нужно приложить еще очень много усилий, но вскоре вы не узнаете этот объект,

– отметил он.

Меморандум подписали 30 сентября / Фото Роман Кайман

Соучредитель ОО Street Culture и урбан-кэмпа Георгий Матюхин подчеркнул, что с подписанием сегодняшнего меморандума начинается очень крутая история.

На этой локации будет размещаться новое современное убежище и ивент-спейс

В местном памятнике архитектуры площадью 5 575 квадратных метров планируют создать коворкинги и ивент-спейсы для проведения фестивалей, культурных мероприятий, мастер-классов, воркшопов и других активностей. Также обустроят молодежный центр уличных культур. Он будет вмещать скейт-парк, танцевальные классы, зоны для скалолазания, паркура, футбола и стрит-баскетбола.

Как выглядит памятник украинского модернизма / Фото Роман Кайман

Отдельное место в здании отвели для обустройства жилых пространств. Они будут функционировать в форме жилых модулей, рассчитанных на 2, 3 или 4 человека. Для детей предусмотрели отдельные игровые просторы.

"Еще до войны мы получили это помещение и начали разрабатывать свой концепт, что здесь должно быть. Но с 24 февраля эти планы изменились", – отметил Олег Малец, руководитель сети молодежных пространств ТВОРИ!.

Он добавил, что ввиду вызовов времени, в первую очередь команда будет обустраивать место для проживания и социальной интеграции 100 переселенцев.

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Напомним, что здание культуры относят к памяткам украинского модернизма. До 2021 года он находился в государственной собственности, а теперь относится к объектам собственности Львова.