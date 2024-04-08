Що таке максималізм: коротко про стиль, який стає популярнішим з кожним роком

Максималізм знову набирає популярності у 2024 році. Власники житла і дизайнери повільно, але впевнено відмовляються від своїх нейтральних кімнат на користь сміливого дизайну.

Що таке максималізм насправді? Сам термін досить відомий, та про його ключові принципи та особливості як стилю дизайну знають не так багато людей. Через це дизайнери вирішили розповісти про максималізм трохи більше.

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Максималізм у дизайні інтер'єру

Максималістський куточок для сидіння на кухні / Фото rad Interiors

Кожен дизайнер називає своє визначення терміну "максималізм". Про що це може свідчити? Цей стиль дизайну не має правил.

Ідеальний максималістський простір – той, що здається найкращим для кожного з нас, а відтак він повністю індивідуальний. Тому єдиний спосіб створити інтер'єр у максималістському стилі – бути вірним своїм уподобанням під час облаштування дому.

Експерт з максималістських інтер'єрів Даніель МакКім каже, що цей стиль дуже атмосферний.

"Для мене максималізм – це прагнення створити простір для будь-яких предметів, які приносять вам радість. Це розуміння, що в кімнаті не можна поставити нічого іншого, окрім того, що вам подобається", – зазначив дизайнер.

Максималістська вітальня яскравих кольорів / Isabel Ladd Interiors

Під час створення дизайну варто покладатися на свої відчуття. Ви можете використовувати шпалери з візерунками чи облаштувати куточок на стіні за допомогою стильних картин з різними обрамленнями.

"Максималізм – це щастя та радість, це дуже творчий та особистий підхід до дизайну. Максималізм можна виразити через колір, декор, еклектику та предмети, які ви колекціонуєте", – каже американський дизайнер Руді Сондерс.

Узагалі справжній максималістський простір – це поєднання сучасних деталей з традиційними. В інтер'єрі обов'язково має бути багато аксесуарів і декору.