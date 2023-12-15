Кухні – не такий особистий простір, як спальні, тому є чудовим місцем для експериментів із максималістським дизайном. Якщо ви вже давно хотіли додати барв у дизайн кухні, але ніяк не наважувались, то це гарна можливість. Ці ідеї, які дизайнери втілили в реальність, просто вражають.

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Зробіть акцентну стіну з яскравої плитки

Оздоблення кухонною плиткою – чудовий спосіб поекспериментувати з додаванням візерунків і кольорів кімнаті.

"Виберіть сміливий малюнок із візерунками, як-от на марокканській плитці, чи з геометричними візерунками, або мозаїчну. Просто переконайтеся, що вони поєднуються з вашою колірною гамою для цілісного вигляду", – пропонує американська дизайнерка інтер'єру Соледад Альзага.

Рожево-зелена кухня з плиткою на задній панелі / Фото deVOL Kitchens

Встановлюйте відкриті полиці

Максималістський декор полягає в тому, щоб не робити все довкола ідеальним. На кухні в такому стилі добре було б організувати творчий безлад. Це можна зробити за допомогою відкритих полиць. Розмістіть на них все, що вам подобається: декоративний та скляний посуд, кухонне приладдя, декор тощо.

Кухня в георгіанському стилі з відкритими полицями / Фото Kasia Fiszer

Комбінуйте стилі

Ще один спосіб створити кухню в максималістському стилі – це нестандартний підхід до вибору меблів і предметів декору. Це гарантує те, що ваша кухня не буде одноманітною, а натомість буде цікавою завдяки сучасним елементам, що контрастують, наприклад, зі старовинними меблями.

"Поєднуйте стилі, матеріали та кольори меблів. Поставте вінтажні предмети, антикварні меблі чи унікальні знахідки", – пропонують дизайнери. Погляньте на цю розкішну підлогу – частина зроблена з дерева, а частина – з двоколірної плитки.

Кухня з малиновими шафами та цікавою підлогою / Фото 82MM Photography

Обирайте сміливі кольори

Вибір найкращого кольору кухні, ймовірно, буде одним із найважливіших рішень, які ви маєте ухвалити. У той час як мінімалізм віддає перевагу стриманим нейтральним кольорам, максималізм набагато сміливіший: від глибоких і примхливих відтінків, які домінували в кухонних трендах цього року до підбадьорливих і яскравих відтінків.

Яскраво-помаранчева кухня з арковим вікном / Фото MMB Studio

Проявіть творчість

Декорування творами мистецтва – це простий спосіб додати драматичності вашій кухні. Хоча картини зазвичай вивішують у таких кімнатах, як вітальня, немає жодних заборон, щоб не вішати їх на кухні.

Максималістичний простір кухні-їдальні / Фото James Merrell