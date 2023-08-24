Крихітна хатинка біля самого моря: ціна змушує покупців подумати двічі

Рідкісна цегляна хатина на морському курорті в Дорсеті розташована лише за кілька кроків до пляжу. Хоч вона дуже крихітна, та коштує пристойно.

Нові власники опиняться в мальовничому приморському містечку Свонідж, який відомий через знаменитий Рибний фестиваль. Хатина розташована на верхньому поверсі історичної будівлі 1950-х років.

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Малесеньке помешкання за кілька кроків до моря

Однокімнатна хатинка має всього-на-всього 4 квадратні метри "житлового" простору. Вона настільки крихітна, що вміщає лише робочий куточок, шафу та просту лавку.

Хатина має одне вікно та дуже міцні двері. Води, газу та електрики там немає. Попри це все, помешкання коштує цілих 75 тисяч фунтів стерлінгів.



У помешканні навіть немає ліжка / Фото BNPS

Власник щиро радить хатину, кажучи, що це чудовий дім для тих, хто мріє про відпочинок в ідилічному приморському містечку. Він володіє приміщенням вже понад 35 років.



Лише чотири квадратних метри / Фото BNPS

"Наша хатинка приносила нам велике задоволення протягом багатьох років. Тут мали змогу відпочивати три покоління нашої родини. Нам подобаються вражаючі краєвиди, а також прямий доступ до пляжу", – поділився власник Майк Форд.

Новим власникам доведеться платити лише річну плату в розмірі 16 фунтів за оренду землі з доступом до громадських туалетів і водопостачання.



Хатина розташована одразу біля пляжу / Фото BNPS

У хатинці місця справді дуже мало, але ви можете спуститися вниз і влаштувати собі відпочинок з краєвидом на море.

Агенти з нерухомості кажуть, що помешкання – справжня перлина. Його можна здавати в оренду, наприклад, за 200 фунтів стерлінгів на тиждень. Це розумна та безпечна інвестиція.