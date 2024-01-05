Стелла каже, що завжди захоплювалася цікавими будиночками, як от фургон чи будь-яке житло інше на колесах. Життя у таких помешканнях давало можливість бачити світ і часто подорожувати.

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Зі звичного способу життя до мандрівного

У 2021 році Стелла купила будинок у Лос-Анджелесі. Як з'ясувалося, це житло вимагало більше вкладень, ніж очікувала дизайнерка. На ремонт та виведення чорної цвілі вона змушена була витратити ще 50 тисяч доларів. Тоді купівля будинку стала суцільним розчаруванням для Стелли й вона вирішила продати його. Оскільки дизайнерка звернулася за допомогою до посередників, вона втратила ще 100 тисяч доларів.

Тоді Стелла вирішила більше не купувати житло, а переїхати у свій робочий виставковий зал. І це було гарною бюджетною ідеєю, адже на проживання вона витрачала лише 3 000 доларів на місяць. Однак з часом у приміщенні виникла проблема з вентиляцією, і Стеллі довелося піти.

Це стало останньою краплею. Я подумала: "Це питання з житлом просто не працює". Я зібрала свої дві валізи за дві години. Тепер з ними й живу,

– поділилася дизайнерка.

Зараз Стелла живе в крихітному будинку, який знайшла на Airbnb і переїхала туди 10 днів тому. Це маленьке житло на колесах, яке справді можна переміщувати. Власники ще й допомогли припаркувати його на вершині пагорба, тому Стелла насолоджується чудовими краєвидами на Лос-Анджелес.

"Я плачу 60 доларів за ніч. Наприкінці місяця з урахуванням комісії це буде близько 2000 доларів США. Це приблизно на рівні звичайної орендної плати в Лос-Анджелесі. Найбільша перевага в тому, що тут так затишно. Люди думають, що крихітні будинки викликають клаустрофобію. Але якщо ви добре облаштуєте їх, то вони стануть ідеальними помешканнями", – розповіла Стелла.



Дім на колесах, який орендувала Стелла / Фото з інстаграму tinyhomela

Тимчасове житло Стелли має площу 36 квадратних метрів. У помешканні є чудова кухня з двома великими вікнами, що навіть більша за стандартні кухні в будинках. Жінка розповіла, що працює на розкладному столі, який також є обіднім, і для неї це зручно.

Суттєвою проблемою є нестача місць для зберігання та відсутність пральної машини. Проте дизайнерка змогла пристосуватися до цього. Вона каже, що такий спосіб життя не для всіх, і це потрібно розуміти. Проте значна його перевага в тому, що людина не прив'язана до одного місця й може жити в будь-якому куточку світу.

Якщо є місяць, коли я хочу витрачати менше коштів на житло, то шукаю дешевшу оренду. Якщо є місто, у якому я хочу побувати, то шукаю оренду там. Я залишаюся в цьому помешканні на 30 днів, а потім переходжу в інше житло в західній частині Лос-Анджелеса,

– розповіла Стелла.

За своє життя вона побувала приблизно в 15 країнах Європи та Азії. Цього року планує відвідати багато країн на Балканах, наприклад Албанію, Сербію, Боснію та Чорногорію. Вона дуже задоволена своїм теперішнім життям на двох валізах. Це дарує Стеллі відчуття свободи та дуже багато нових вражень.