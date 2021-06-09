Відома голлівудська актриса перетворила свій будинок на фортецю: навіщо і як він виглядає

Актриса Марго Роббі, відома за фільмами "Одного разу в Голлівуді" і "Загін самогубців" вирішила перетворити свій будинок у Лос-Анджелесі на фортецю. Зірка будує величезний паркан і встановлює залізні ворота.

Це пов'язано зі зростанням рівня злочинності у районі на 177%. Як нині виглядає особняк голлівудської зірки – дивіться нижче.

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Що відомо про будинок

Зоряний особняк розташований у районі Венеція в Лос-Анджелесі. Зірка придбала ділянку у 2019 році за 6,5 мільйона доларів (176 мільйонів гривень). Поки актриса та її чоловік Том Екерлі займалися будівництвом будинку, у районі критично зріс рівень злочинності.

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Як зараз виглядає будинок Марго Роббі

Через зростання рівня злочинності парі довелося переробляти проєкт. Тепер навколо особняка звели триметрову стіну. Також встановлено залізні ворота, відкрити які можна тільки за спецперепусткою.

Зростання злочинності у районі змусило Марго Роббі звести паркан / Фото Daily Mail

За словами місцевих жителів, ситуація в районі погіршилася після пандемії коронавірусної інфекції. У Венеції з'явилося дуже багато безхатьків. Вони облаштували наметове містечко й оселилися на пляжі. Один з чоловіків навіть погрожував актрисі зломом будинку.

Тепер будинок актриси знаходиться за триметровою стіною / Фото Daily Mail