За даними Zilllow, ця угода стала найдорожчою у Сан-Франциско з початку 2022 року. Що відомо про нерухомість Цукерберга – далі.

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Марк Цукенберг продав нерухомість у Сан-Франциско

Побудований в 1928 році, будинок площею 686 квадратні метри має чотири спальні і чотири ванні кімнати. Продаж був здійснений 1 липня, проте реєстри стали доступними лише наприкінці місяця – 25 липня.

Співзасновник Meta разом з дружиною придбали будинок у 2012 році трохи менш ніж за 10 мільйонів доларів. Посередником виступила каліфорнійська компанія з обмеженою відповідальністю SFRP. Тоді будинок був на 167 квадратних метрів меншим.

Марк Цукенберг продав нерухомість у Сан-Франциско / Фото uptownalmanac

Згідно з документами PropertyShark, новим покупцем стала компанія з обмеженою відповідальністю, що базується у Делавері. Контактною особою є Майкл М. Гордон, директор юридичної фірми Gordon, Fournaris and Mammarella.

Нагадаємо, у травня 2021 року подружжя придбало близько 242 гектари землі на гавайському острові Кауаї за 53 мільйони.