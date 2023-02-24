Нерухомість голлівудських зірок – це завжди неймовірний розмах, про який більшості людей годі й мріяти. Марк Волберг вирішив попрощатися зі своїм маєтком, тож виникла нагода зазирнути до його помешкання.

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Марк Волберг став власником цієї ділянки у 2009 році та замовив у будівельної фірми маєток, який нагадує замок. Тоді нерухомість коштувала актору 8,25 мільйона доларів.

Зараз житлова площа замку становить близько 3 тисяч квадратних метрів. Сам маєток розташований на території закритого комплексу у Беверлі-Парк. Тут є 12 спалень, бібліотека та великий балкон. Основні житлові приміщення переважно виходять до внутрішніх двориків та газонів.

На території є кілька доглянутих садів, поле для гольфу, спортивний майданчик, басейн та скейт-парк. Спочатку Волберг з дружиною просили за нерухомість 87 мільйонів доларів, але через відсутність покупців у листопаді 2022 року знизили ціну до 79 мільйонів.

Втім, охочих придбати замок не знайшлося, поки ціна не впала до рівня 55 мільйонів доларів. Угода про продаж вже офіційно завершена, хто став новим власником розкішного будинку – наразі невідомо.

Як виглядає колишній маєток Марка Волберга: фото