Оздоблення мармуром: розкішні образи для всіх кімнат у вашому домі

Якщо ви хочете додати відчуття розкоші та елегантності в інтер'єрі, використайте мармур. Це досить універсальний камінь, який чудово виглядає в традиційних та сучасних просторах.

Під час роботи з мармуром найважливішим моментом є вибір плити. Багато дизайнерів каже, що найкращий камінь є в Італії. Вони використовують його здебільшого в дизайні кухонь та ванних кімнат.

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Хтось використовує мармур для акценту, а хтось – по максимуму з різними узорами та відтінками. Усе залежить від того, що вам подобається. Розгляньте кілька прикладів від дизайнерів – вам точно щось припаде до душі.

Мармуровий камін як акцент у вітальні

Сміливий акцент на однотонній, блідій стіні / Фото Banda

Оздоблення мармуром зони навколо дверей

Мармурове оздоблення плінтусів і дверної обробки / Фото Orphan Work

Мармурова стіна як розкішне тло для домашнього бару

Ефектний чорний мармур / Фото Marco Ricca

Кухонний острів з біло-сірого мармуру створює візуальний інтерес

Мармур на кухні / Фото The Palm Co

Можна комбінувати різні види мармуру в одній кімнаті

Ванна кімната – місце, де можна використовувати мармур від підлоги до стелі / Фото Studio Sam Frost