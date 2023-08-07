Оздоблення мармуром: розкішні образи для всіх кімнат у вашому домі
Джерело:Homes & Gardens
Якщо ви хочете додати відчуття розкоші та елегантності в інтер'єрі, використайте мармур. Це досить універсальний камінь, який чудово виглядає в традиційних та сучасних просторах.
Під час роботи з мармуром найважливішим моментом є вибір плити. Багато дизайнерів каже, що найкращий камінь є в Італії. Вони використовують його здебільшого в дизайні кухонь та ванних кімнат.
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Хтось використовує мармур для акценту, а хтось – по максимуму з різними узорами та відтінками. Усе залежить від того, що вам подобається. Розгляньте кілька прикладів від дизайнерів – вам точно щось припаде до душі.