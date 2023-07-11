Мармурові плити та матеріали часто використовують на кухні. З них роблять стіни, стільниці та підлогу. Та головне питання полягає в тому, чи варто робити саме мармурову підлогу, чи не зноситься вона передчасно? Про це розповідаємо далі.

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Переваги мармурової підлоги на кухні

Використання мармуру як матеріалу для підлоги на кухнях має помітні переваги:

унікальний колір і візерунок. Процес видобутку та виробництва мармурових плит такий, що кожен шматок дещо відрізняється за кольором і прожилками. Ви можете знайти подібні плити, але однакові – ні;

Процес видобутку та виробництва мармурових плит такий, що кожен шматок дещо відрізняється за кольором і прожилками. Ви можете знайти подібні плити, але однакові – ні; блискуча поверхня . На відміну від багатьох інших кам'яних матеріалів, мармур піддається поліруванню. Це дозволяє виробникам відточувати поверхню до дуже гладкої та блискучої, що робить її дуже красивою;

. На відміну від багатьох інших кам'яних матеріалів, мармур піддається поліруванню. Це дозволяє виробникам відточувати поверхню до дуже гладкої та блискучої, що робить її дуже красивою; додаткове джерело світла . Одна з причин, чому мармур так часто використовують у великих скульптурних роботах, полягає в тому, що він дещо прозорий. Світло "любить" такі матеріали, тому проникає в мармурове покриття, що візуально збільшує простір;

. Одна з причин, чому мармур так часто використовують у великих скульптурних роботах, полягає в тому, що він дещо прозорий. Світло "любить" такі матеріали, тому проникає в мармурове покриття, що візуально збільшує простір; природний матеріал. Це дуже цінують люди, які віддають перевагу натуральним матеріалам.

Недоліки мармурової підлоги на кухні

Попри помітні переваги, є й недоліки. Мармур є одним із найдорожчих матеріалів для кухонної підлоги. А якщо мова йде про дизайнерську мозаїку, велику плитку чи нестандартні розміри, то ціна може бути захмарною.

Мармур є відносно м'яким каменем, а якщо він ще полірований, то подряпати його дуже легко. З часом мармурова підлога може зіпсуватися через переміщення меблів або навіть домашніми тваринами. Ремонт подряпаної мармурової плитки є важкою роботою, і зазвичай вимагає допомоги професіоналів.

Окрім того, мармур дещо пористий і має злегка лужний склад. Це означає, що щоразу, коли кислотна речовина взаємодіє з ним, відбуватиметься хімічна реакція у вигляді досить помітної плями. На кухні ми використовуємо багато кислих речовин, наприклад соуси та фруктові соки, можуть розбризкуватися та розливатися на підлогу.

Мармурова підлога, як і керамічна плитка, за своєю природою – холодний будівельний матеріал. Відчуття під ногами може бути дещо неприємним, особливо в холодну пору. Мармурова підлога також дуже тверда, а це означає, що будь-який предмет, що б'ється, – точно не врятувати. Або, що ще гірше, може пошкодитися сама мармурова плитка.

Зрештою, обирати вам. Завжди купуйте той матеріал, який найбільше подобається. Та водночас не забувайте розглянути всі плюси і мінуси.