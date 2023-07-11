Мармурова підлога на кухні: які переваги та недоліки такого покриття

Мармур є одним із накрасивіших матеріалів для підлоги, який ви можете обрати для своєї кухні. Він може створити відчуття вишуканості, яке пошириться на всю атмосферу кімнати.

Мармурові плити та матеріали часто використовують на кухні. З них роблять стіни, стільниці та підлогу. Та головне питання полягає в тому, чи варто робити саме мармурову підлогу, чи не зноситься вона передчасно? Про це розповідаємо далі.

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Переваги мармурової підлоги на кухні

Використання мармуру як матеріалу для підлоги на кухнях має помітні переваги:

унікальний колір і візерунок. Процес видобутку та виробництва мармурових плит такий, що кожен шматок дещо відрізняється за кольором і прожилками. Ви можете знайти подібні плити, але однакові – ні;

Процес видобутку та виробництва мармурових плит такий, що кожен шматок дещо відрізняється за кольором і прожилками. Ви можете знайти подібні плити, але однакові – ні; блискуча поверхня . На відміну від багатьох інших кам'яних матеріалів, мармур піддається поліруванню. Це дозволяє виробникам відточувати поверхню до дуже гладкої та блискучої, що робить її дуже красивою;

. На відміну від багатьох інших кам'яних матеріалів, мармур піддається поліруванню. Це дозволяє виробникам відточувати поверхню до дуже гладкої та блискучої, що робить її дуже красивою; додаткове джерело світла . Одна з причин, чому мармур так часто використовують у великих скульптурних роботах, полягає в тому, що він дещо прозорий. Світло "любить" такі матеріали, тому проникає в мармурове покриття, що візуально збільшує простір;

. Одна з причин, чому мармур так часто використовують у великих скульптурних роботах, полягає в тому, що він дещо прозорий. Світло "любить" такі матеріали, тому проникає в мармурове покриття, що візуально збільшує простір; природний матеріал. Це дуже цінують люди, які віддають перевагу натуральним матеріалам.

Недоліки мармурової підлоги на кухні

Попри помітні переваги, є й недоліки. Мармур є одним із найдорожчих матеріалів для кухонної підлоги. А якщо мова йде про дизайнерську мозаїку, велику плитку чи нестандартні розміри, то ціна може бути захмарною.

Мармур є відносно м'яким каменем, а якщо він ще полірований, то подряпати його дуже легко. З часом мармурова підлога може зіпсуватися через переміщення меблів або навіть домашніми тваринами. Ремонт подряпаної мармурової плитки є важкою роботою, і зазвичай вимагає допомоги професіоналів.

Окрім того, мармур дещо пористий і має злегка лужний склад. Це означає, що щоразу, коли кислотна речовина взаємодіє з ним, відбуватиметься хімічна реакція у вигляді досить помітної плями. На кухні ми використовуємо багато кислих речовин, наприклад соуси та фруктові соки, можуть розбризкуватися та розливатися на підлогу.

Мармурова підлога, як і керамічна плитка, за своєю природою – холодний будівельний матеріал. Відчуття під ногами може бути дещо неприємним, особливо в холодну пору. Мармурова підлога також дуже тверда, а це означає, що будь-який предмет, що б'ється, – точно не врятувати. Або, що ще гірше, може пошкодитися сама мармурова плитка.

Зрештою, обирати вам. Завжди купуйте той матеріал, який найбільше подобається. Та водночас не забувайте розглянути всі плюси і мінуси.