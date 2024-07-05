Де знімали "Бріджертонів": 5 реальних маєтків у Великій Британії, які варті уваги

Від величних будинків до палаців: коли справа стосується зйомки епохальних драм, виробнича команда робить усе можливе, щоб знайти найатмосферніші місця. В нашумілому серіалі Netflix "Бріджертони" є безліч розкішних маєтків, від яких перехоплює подих.

Місця зйомок серіалу розкидані по всій країні. Нерухомість 24 пропонує ознайомитися із 5 розкішними маєтками, які або часто з'являлися в кадрі, або по-особливому розкішні й варті уваги.

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Halton House, Лондон

Інтер'єр будинку сім'ї Бріджертон / Фото Netflix

Інтер'єри родинного маєтку головної сім'ї зняли саме в цьому заміському будинку. Славнозвісна парадна зала та гвинтові сходи – це Halton House.

Маєток побудували між 1880 і 1883 роками. Він внесений до Списку Національної спадщини Англії. Зараз розкішний заміський будинок використовують як головну офіцерську їдальню RAF Halton.

Lancaster House, Лондон

Резиденція королеви в серіалі "Бріджертони" / Фото Netflix

Що стосується інтер'єрів королеви Англії, то кімнату для прийому гостей, вітальню, та ювелірну кімнату зняли в Lancaster House. Це особняк, що розташований в торговому центрі The Mall.

Він прилягає до Грін-парку, поруч із Кларенс-хаусом і палацом Сент-Джеймс, оскільки більша частина території колись була частиною території палацу.

Hatfield House, Гетфілд

Інтер'єр маєтку родини Фезерінгтон / Фото Netflix

Маєток Фезерінгтонів зсередини знімали у Hatfield House. Це перший заміський будинок, побудований дипломатом Робертом Сесілом у 1611 році. Яковіанський декор, враховуючи мозаїчні портрети, помічений на кадрах з головною героїнею Пенелопою протягом третього сезону.

Hatfield House – це садиба у місті Гетфілд, яка протягом останніх чотирьох століть слугує родовим маєтком графів та маркізів з роду Сесілів. Це найвизначніший приклад яковіанської аристократичної резиденції, що зберігся донині.

Pitzhanger Manor, Лондон

Інтер'єр сімейного маєтку Кауперів / Фото Netflix

Будинок Кресіди Каупер та її сім'ї знімали в заміському будинку Pitzhanger Manor. Це не просто маєток, а й галерея сучасного мистецтва. Його збудували між 1800 і 1804 роками як резиденцію відомого неокласичного архітектора Джона Соана.

В інтер'єрі резиденції Кауперів виробнича група хотіла створити темну, чоловічу атмосферу – своєрідний контраст до блідо-рожевих настроїв Кресіди.

Blenheim Palace, Вудсток



Бал у Бленгейському палаці / Фото Netflix

Сцену фінального балу в третьому сезоні знімали в Бленгеймському палаці. Цікаво, що в реальному житті король Георг III і королева Шарлотта були пов'язані з цим палацом, адже він належав їхнім близьким друзям.

Blenheim Palace – монументальний заміський будинок у Вудстоку, що є основною резиденцією герцогів Мальборо. Єдиний некоролівський і неєпископський заміський будинок в Англії, який називали палацом.