Де знімали "Бріджертонів": 5 реальних маєтків у Великій Британії, які варті уваги
Від величних будинків до палаців: коли справа стосується зйомки епохальних драм, виробнича команда робить усе можливе, щоб знайти найатмосферніші місця. В нашумілому серіалі Netflix "Бріджертони" є безліч розкішних маєтків, від яких перехоплює подих.
Місця зйомок серіалу розкидані по всій країні. Нерухомість 24 пропонує ознайомитися із 5 розкішними маєтками, які або часто з'являлися в кадрі, або по-особливому розкішні й варті уваги.
Читайте також Казковий особняк, який колись належав The Beatles: за скільки продають зіркову нерухомість
Halton House, Лондон
Інтер'єри родинного маєтку головної сім'ї зняли саме в цьому заміському будинку. Славнозвісна парадна зала та гвинтові сходи – це Halton House.
Маєток побудували між 1880 і 1883 роками. Він внесений до Списку Національної спадщини Англії. Зараз розкішний заміський будинок використовують як головну офіцерську їдальню RAF Halton.
Lancaster House, Лондон
Що стосується інтер'єрів королеви Англії, то кімнату для прийому гостей, вітальню, та ювелірну кімнату зняли в Lancaster House. Це особняк, що розташований в торговому центрі The Mall.
Він прилягає до Грін-парку, поруч із Кларенс-хаусом і палацом Сент-Джеймс, оскільки більша частина території колись була частиною території палацу.
Hatfield House, Гетфілд
Маєток Фезерінгтонів зсередини знімали у Hatfield House. Це перший заміський будинок, побудований дипломатом Робертом Сесілом у 1611 році. Яковіанський декор, враховуючи мозаїчні портрети, помічений на кадрах з головною героїнею Пенелопою протягом третього сезону.
Hatfield House – це садиба у місті Гетфілд, яка протягом останніх чотирьох століть слугує родовим маєтком графів та маркізів з роду Сесілів. Це найвизначніший приклад яковіанської аристократичної резиденції, що зберігся донині.
Pitzhanger Manor, Лондон
Будинок Кресіди Каупер та її сім'ї знімали в заміському будинку Pitzhanger Manor. Це не просто маєток, а й галерея сучасного мистецтва. Його збудували між 1800 і 1804 роками як резиденцію відомого неокласичного архітектора Джона Соана.
В інтер'єрі резиденції Кауперів виробнича група хотіла створити темну, чоловічу атмосферу – своєрідний контраст до блідо-рожевих настроїв Кресіди.
Blenheim Palace, Вудсток
Бал у Бленгейському палаці / Фото Netflix
Сцену фінального балу в третьому сезоні знімали в Бленгеймському палаці. Цікаво, що в реальному житті король Георг III і королева Шарлотта були пов'язані з цим палацом, адже він належав їхнім близьким друзям.
Blenheim Palace – монументальний заміський будинок у Вудстоку, що є основною резиденцією герцогів Мальборо. Єдиний некоролівський і неєпископський заміський будинок в Англії, який називали палацом.