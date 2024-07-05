Цікаво, що власниками особняка були не лише The Beatles, а й відомі американські актори – Марлон Брандо та Деббі Рейнольдс. Очевидно, зіркові господарі оцінили величні башти, кесонні стелі та оригінальні вікна бурхливих двадцятих років.

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Королівська резиденція, яка колись належала The Beatles

Це розкішна нерухомість з шістьма спальнями та вісьмома ванними кімнатами, що розташована на ділянці площею понад гектар. З цього місця відкриваються краєвиди на знаменитий знак Голлівуду.

Усередині будинок має вже сучасний інтер'єр та меблі, а особливість нового дизайну – яскраві акценти майже у всіх кімнатах. Агенти кажуть, що там "завжди є чим захоплюватися, де б ви не стояли".

Старовинний маєток із сучасним інтер'єром / Фото Jam Press

Зовні є басейн і чудове місце для відпочинку після спекотного літнього дня. Щоб забезпечити конфіденційність, облаштували високі ворота з гаражем, достатньо великим для двох авто. Кажуть, що в маєтку є одне секретне місце – колишній бар, куди можна потрапити прихованими сходами.

Подейкують, що в маєтку також жив музичний продюсер Мобі (Річард Мелвілл Голл). Там він створював свої рекордні хіти.

Зараз зіркову нерухомість продають за шалену суму в 15 мільйонів доларів. Агенти кажуть, що це справді унікальний будинок зі своїм власним легендарним минулим, тому й вартість відповідна.