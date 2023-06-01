Маєток 18 століття розташований на острові Скай, Шотландія. Його продають за 1,35 мільйона фунтів стерлінгів. Ціна дешевша, ніж на деякі будинки в столиці з однією спальнею.

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Острівний маєток разом із селом

Власність має площу 2395 акрів землі та 8 миль морського узбережжя. На ділянці розташований георгіанський дім площею 427 квадратних метрів. Він вміщує аж дев'ять спалень.

У ціну також входить поселення Боррерайг, де розташований відомий та стародавній сопілковий коледж МакКріммон. Колись у цей заклад відправляли сопілкарів з усієї Шотландії.



Природа на острові Скай вражає / Фото Strutt & Parker

Саме житло потребує ремонту. На першому поверсі є кухня-вітальня, сімейна кімната, їдальня, вітальня, 7 спалень та ванна кімната. На другому поверсі є ще дві спальні.

"Останніми роками шотландський ринок нерухомості просто вражає, але такі варіанти, як Husabost Estate, зустрічаються рідко. Не щодня ми бачимо, як на ринок виходять острівні маєтки, особливо ті, які відповідають такій кількості вимог", – каже агент з нерухомості Юан МакКріммон.

Це чудове місце для життя з неймовірною природою та пейзажами. Жити тут спокійно й легко для душі.



Унікальна пропозиція / Фото Strutt & Parker