Будинок Фредді Мерк'юрі в Лондоні виставили на аукціон за шалену суму: яка початкова ставка

Лондонський маєток Garden Lodge фронтмена гурту Qeen з'явився на аукціоні. Сума початкової ставки складає кілька десятків мільйонів доларів.

Продати маєток Мерк'юрі вирішила його близька подруга Мері Остін. Після смерті співака у 1991 саме вона отримала більшу частину його спадщини. Початкова ціна будинку – 38 мільйонів доларів.

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Резиденція Фредді Мерк'юрі

Співак хотів, щоб у Лондоні в нього було своє місце, де він би зміг спокійно писати музику, не відволікаючись на журналістів. Інтерʼєр житла створювали всіма бажаннями Мерк'юрі. Мері Остін каже, що цей маєток відображає його душу.

Стіни будинку пофарбовані цитрусово-жовтою фарбою, у гардеробній рок-зірки – вражаючі дзеркала у стилі ар-деко. Одразу за дверима будинку є сад у японському стилі з магноліями, дерев'яною перголою та ставком. Дизайн будинку створений так, що передає відчуття розміреного заміського життя. Хоча насправді він розташований у самісінькому центрі Лондона.

Жовті стіни в кожній кімнаті / Фото Barney Hindle

Будинок вміщує вісім спалень. На першому поверсі є їдальня, де Мерк'юрі влаштовував вечері зі спланованим меню та планами розсаджування гостей. До речі, для кота співака Оскара було окреме місце. Цікаво, що в дизайні їдальні брав участь сам співак – він зробив малюнки на стіні з рожевими, зеленими та жовтими елементами на стіні.

Найбільшу площу на першому поверсі займає вітальня з декоративним кам'яним каміном. У цій кімнаті раніше стояв рояль рок-зірки, на якому він написав відому пісню "Богемна рапсодія".

Мері Остін каже, що наважилася продати будинок після аукціону Sothebyʼs. Минулого року там продали кілька особистих речей Фредді Меркʼюрі за 50 мільйонів доларів. Частину коштів спрямували до фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.