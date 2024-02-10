Кімната, в якій ми проводимо більшу частину свого часу – спимо, готуємось до дня чи навіть працюємо вдома – заслуговує на те, щоб її час від часу оновлювали. Дізнайтесь, які типи меблів зараз у тренді, щоб створити не лише затишний, а й сучасний простір.

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Ліжка з інтегрованими узголів'ями

Сучасна спальня з вбудованим узголів'ям / Фото Sarah Winchester Studios

Зараз все популярнішими стають ліжка з вбудованими узголів'ями, особливо якщо вони довгі чи широкі варіанти. Інтегроване узголів'я обрамлює всю спальню, створюючи ефектний вигляд. Це тренд, який говорить про бажання людей зробити спальні вишуканими.

Меблі з темного дерева

Сучасна спальня з темною деревною обробкою і такою ж тумбою / Фото Sarah Winchester Studios

Темні деревні тони символізують відхід від мінімалістського скандинавського декору, який заполонив наші оселі на багато років. Такий тренд свідчить про те, що люди вже втомилися від обмежень у дизайні, і хочуть створити спальню з атмосферою тепла та розкоші. До речі, найчастіше зараз обирають меблі з темного горіха.

Меблі з прихованими технологіями

Спальня з прихованим телевізором біля основи ліжка / Фото Jennifer Robin

Навіть якщо ви не знаєте, чи хочете ставити телевізор у спальні, чи ні, у вашому просторі обов'язково буде якась техніка. Зараз усі хочуть, щоб вона була максимально непомітно, адже спальня – це місце для відпочинку та розслаблення.

На фото можна розгледіти ледь помітний контур на основі в другому кінці ліжка. Там прихований телевізор, що дуже зручно, адже пристрій і багато кабелів разом із ним не псують естетику спальні.