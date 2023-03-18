Як правильно розмістити меблі у ванній кімнати: дотримуйтеся цих правил

Ванна кімната – це місце, де потрібно розмістити багато меблів у невеликому приміщенні. Тут важливо раціонально використовувати доступний простір.

Дизайн ванної кімнати – це справжнє мистецтво, де важливо продумати все до дрібниць. Перше, що варто зробити, – виміряти параметри приміщення.

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Особливості розміщення меблів

Залиште вільний простір перед раковиною та унітазом. Приблизно 70 сантиметрів спереду та 20 – 30 сантиметрів з боків. Так простір буде вільнішим.

Не ставте шафи надто високо. Встановіть їх на рівні грудей, щоб вам не доводилося тягнутися до предметів.

Виберіть готові комплекти. Вони виглядають стильніше.

Головні поради щодо купівлі меблів

Зазвичай ванні кімнати компактні. Якщо у вас є багато засобів догляду, які необхідно розмістити, знадобляться тумби. Підвісні моделі – найкращий вибір. Вони зроблять кімнату світлішою та вільнішою. А також:

Купуйте предмети інтер'єру, виконані у світлих та яскравих відтінках.

Звертайте увагу на матеріали предметів. У ванних кімнатах зазвичай сиро, і таке середовище негативно впливає на дерев'яні меблі.

Не розміщуйте засоби для догляду близько до стіни. Між ними має бути відстань 3 – 5 сантиметрів. Це знизить ймовірність утворення плісняви.

Запам'ятайте ці рекомендації, щоб ваша ванна була не тільки стильною, а й практичною.