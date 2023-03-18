Дизайн ванной – это настоящее искусство, где важно продумать все до мелочей. Первое, что следует сделать – измерить параметры помещения.

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Особенности размещения мебели

Оставьте свободное пространство перед раковиной и унитазом. Приблизительно 70 сантиметров спереди и 20 – 30 сантиметров по бокам. Так пространство будет более свободным.

Не ставьте шкаф слишком высоко. Установите их на уровне груди, чтобы вам не приходилось тянуться к предметам.

Выберите готовые комплекты. Они смотрятся стильнее.

Главные советы по покупке мебели

Обычно ванные комнаты компактны. Если у вас есть много средств по уходу, которые необходимо разместить, понадобятся тумбы. Подвесные модели – лучший выбор. Они сделают комнату светлее и свободнее. А также:

Купите предметы интерьера, выполненные в светлых и ярких оттенках.

Обратите внимание на материалы предметов. В ванных комнатах обычно сыро, и такая среда оказывает негативное влияние на деревянную мебель.

Не размещайте средства по уходу близко к стене. Между ними должно быть расстояние 3 – 5 сантиметров. Это снизит вероятность образования плесени.

Запомните эти рекомендации, чтобы ваша ванна была не только стильной, но и практичной.