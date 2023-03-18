Дизайн ванной – это настоящее искусство, где важно продумать все до мелочей. Первое, что следует сделать – измерить параметры помещения.
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Особенности размещения мебели
Оставьте свободное пространство перед раковиной и унитазом. Приблизительно 70 сантиметров спереди и 20 – 30 сантиметров по бокам. Так пространство будет более свободным.
Не ставьте шкаф слишком высоко. Установите их на уровне груди, чтобы вам не приходилось тянуться к предметам.
Выберите готовые комплекты. Они смотрятся стильнее.
Главные советы по покупке мебели
Обычно ванные комнаты компактны. Если у вас есть много средств по уходу, которые необходимо разместить, понадобятся тумбы. Подвесные модели – лучший выбор. Они сделают комнату светлее и свободнее. А также:
- Купите предметы интерьера, выполненные в светлых и ярких оттенках.
- Обратите внимание на материалы предметов. В ванных комнатах обычно сыро, и такая среда оказывает негативное влияние на деревянную мебель.
- Не размещайте средства по уходу близко к стене. Между ними должно быть расстояние 3 – 5 сантиметров. Это снизит вероятность образования плесени.
Запомните эти рекомендации, чтобы ваша ванна была не только стильной, но и практичной.